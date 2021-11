Le Premier ministre a présidé la cérémonie de reprise du tourisme à Cuba

La Havane, 15 nov (ACN) Le Premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz, a assisté aujourd’hui à la cérémonie de reprise du tourisme dans le pays, évènement qui a eu lieu à l’Hôtel National de la capitale.

Sur son compte Twitter, Marrero Cruz a remercié les scientifiques et le personnel de la Santé pour avoir permis l’arrivée de la nouvelle normalité et a appelé à offrir des services de meilleure qualité aux touristes nationaux et internationaux.

Le 15 novembre, Cuba a rouvert ses frontières et les installations touristiques du pays ont repris leurs services.

Avec la reprise des opérations touristiques internationales, on attend l’arrivée de plus de 20 avions à l’aéroport José Marti et plus de 60 à tous les aéroports cubains qui accueillent des visiteurs étrangers.