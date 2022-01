Le Parlement cubain siège en présence de Raúl et Diaz-Canel

La Havane, 21 déc (ACN) La 8e Période ordinaire de session de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire (ANPP), dans sa 9e législature, a lieu en présence du Général d’Armée Raúl Castro, chef historique de la Révolution cubaine, et Miguel Diaz-Canel, Premier Secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et Président de la République.

Aujourd’hui, dans la salle plénière du Palais des Conventions de La Havane, les députés recevront le résumé de l’économie de 2021 et le plan et le projet de loi du budget de l’État pour l’année prochaine.

Le programme de travail de ce mardi comprend aussi l’analyse des projets de lois sur l’aménagement territoriale et urbaine et la gestion des sols, des tribunaux militaires, de la procédure pénale militaire et du code de famille, accompagnés des avis des commissions pertinentes.

Les activités qui ont précédé la 8e Période ordinaire de session de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire (ANPP), dans sa 9e législature ont été intenses. Les parlementaires ont examiné les problèmes urgents de l’économie et de la société, après près de deux ans de lutte contre la pandémie et d’intensification du blocus états-unien.