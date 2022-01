Diaz-Canel félicite les professeurs, les travailleurs, les étudiants et les diplômés de l’UH

La Havane, 6 jan (ACN) Miguel Diaz-Canel, Premier Secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et Président de la République, a félicité ce mercredi les professeurs, les travailleurs, les étudiants et les diplômés de l’Université de La Havane (UH) à l’occasion du 294e anniversaire de l’institution.

Cuba célèbre ce mercredi le 294e anniversaire de la fondation de l’UH, la plus ancienne maison de hautes études du pays.

Cette institution a été fondée le 5 janvier 1728, avec siège au couvent de San Juan de Letrán, et a été appelée la Real et Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Havane.

Dans ses salles de classe, d’importantes personnalités comme Carlos Manuel de Céspedes et Ignacio Agramonte, le leader historique de la Révolution Fidel Castro Ruz, et les intellectuels et écrivains Juan Marinello, José Lezama Lima, Dulce María Loynaz et Roberto Fernández Retamar ont étudié.