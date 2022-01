Le Centre Fidel Castro Ruz a reconnu les entités qui ont contribué à sa création

La Havane, 10 déc (ACN) Le travail de 85 entités participant à la création du Centre Fidel Castro Ruz a été reconnu, à l’occasion de l’entrée de la Caravane de la Liberté dans cette capitale, il y a 63 ans.

Rogelio Polanco Fuentes, membre du Secrétariat du Comité central du Parti et chef de son Département idéologique, a remercié le travail accompli pendant trois ans pour transformer cet immeuble dans un hommage au Commandant en Chef.

La cérémonie a permis de souligner la contribution des travailleurs et des participant à la création du Centre.

Le Bureau de l’historien de la ville, le Gouvernement de La Havane, l’Institut national des ressources hydrauliques, la Compagnie de théâtre pour des enfants « La Colmenita », ainsi que d’organismes de différents ministères ont été reconnus.

L’institution a pour but l’étude et la diffusion de la pensée, de la vie et de l’œuvre du Commandant en Chef Fidel Castro Ruz et a été inaugurée le 25 novembre dernier, cinq ans après son départ physique.