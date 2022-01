Diaz-Canel est arrivé au Nicaragua

La Havane, 10 jan (ACN) Le Premier Secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et Président de la République, Miguel Diaz-Canel Bermúdez, est arrivé ce lundi à Managua pour participer aux cérémonies d’installation du nouveau mandat du Président élu du Nicaragua, le Commandant Daniel Ortega Saavedra.

Cette visite sera l’occasion d’approfondir le dialogue politique et de renforcer les liens entre les deux nations.

La délégation cubaine est aussi composée de Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, conseiller du Président; Gustavo Véliz Olivares, ambassadeur et directeur de l’Amérique centrale, du Mexique et des Caraïbes à la Chancellerie cubaine; Jorge Luis Mayo Fernández, ambassadeur de Cuba à la République du Nicaragua, et d’autres dirigeants et fonctionnaires cubains.