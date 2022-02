Le président Díaz-Canel réitère son appel au débat sur le nouveau Code des Familles

La Havane, 2 fév (PL) Le président cubain Miguel Díaz-Canel a mis aujourd’hui l’accent sur l’importance pour Cuba du nouveau Code des Familles qui est actuellement en processus de consultation populaire. Il a également appelé la population à l’étudier et l’enrichir.

Plus je connais de détails du Code des Famille, plus j’ai la certitude qu’il est indispensable pour la société cubaine actuelle. Maintenant que la consultation populaire débute, j’invite mes compatriotes à en prendre connaissance et à l’examiner. Nous pouvons tous y apporter, a écrit le mandataire sur Twitter.

Depuis le 1er février, plus de 7 millions d’électeurs et cubains résidents à l’étranger sont convoqués, jusqu’au 30 avril prochain, à débattre de cette législation, jugée par les experts comme progressiste, inclusive et adaptée à la réalité actuelle de l’île.

Les suggestions issues de ce cycle d’analyse réalisé par la population seront livrées au Comité de Rédaction de l’Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire en vue de son traitement en mai, puis son évaluation par le parlement qui sera chargé d’approuver une nouvelle version pour la soumettre au référendum populaire.

Entre autres aspects, ce Code propose une meilleure inclusion, non seulement de personnes diverses pour des raisons d’orientation sexuelle, mais aussi en raison de leur âge, de l'exercice de la capacité et de la pluralité.

Selon le président de la Société cubaine de droit civil et de la famille, Leonardo Pérez, cette législation reconnaît la multiparentalité et les relations socio-affectives, ce qui en fait l’une des plus révolutionnaires de l’Amérique Latine.