Cuba et le Portugal expriment leur satisfaction de l’état des relations bilatérales

La Havane, 16 fév (ACN) Le ministre des Affaires étrangères de Cuba, Bruno Rodriguez Parrilla, et l’ambassadeur du Portugal à La Havane, Fernando Figueirinhas, ont exprimé leur satisfaction de l’état positif des relations bilatérales.

Rodriguez Parrilla a écrit aujourd’hui sur Twitter qu’il a reçu le diplomate portugais, qui termine sa mission à Cuba, et pendant la rencontre ils ont réaffirmé la volonté d’encourager les liens économiques, commerciaux, financiers et de coopération.

Cuba et le Portugal ont toujours eu des liens d’amitié étroits, et la nation portugaise soutient chaque année le peuple cubain dans sa condamnation du blocus économique, commercial et financier des États-Unis contre le pays caribéen.

Les liens entre La Havane et Lisbonne se renforcent dans tous les domaines, tandis que la nation ibérique contribue au dialogue politique et à la coopération entre Cuba et l’Union européenne.