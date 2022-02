Miguel Diaz-Canel préside l’Assemblée du PCC dans la municipalité de Holguín

Holguín, 17 fév (ACN) Miguel Diaz-Canel Bermúdez, Premier secrétaire du Comité central du Parti (PCC) et Président de Cuba, préside aujourd’hui l’Assemblée de cette organisation politique dans la municipalité de Holguín.

Pendant la rencontre on évalue l’état de la mise en œuvre des mesures du 8e Congrès du PCC et les progrès dans la solution des problèmes existants, à partir d’une analyse globale, objectif et critique, conformément au contexte actuel et aux caractéristiques du territoire.

Roberto Morales Ojeda, membre du Bureau politique et secrétaire d’Organisation du Comité central; Ernesto Santiesteban Velázquez, membre du Comité central et Premier secrétaire dans la province de Holguin; Julio César Estupiñan Rodriguez, gouverneur du territoire; Osmani Viñals Garcia, Premier Secrétaire de l’organisation politique dans cette municipalité et d’autres responsables politiques et gouvernementaux, participent aussi à l’Assemblée.