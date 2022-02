Diaz-Canel a reçu Viatcheslav Volodine, président de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie

La Havane, 24 fév (ACN) Le Premier secrétaire du Comité central du Parti et Président de la République, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a rencontré M. Viatcheslav Volodine, président de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, qui visite Cuba.

Pendant la rencontre, le Président cubain a souligné l'excellent état des relations entre les deux nations, tout en réaffirmant la volonté de renforcer le haut niveau de dialogue politique et les échanges dans des secteurs d'intérêt commun, y compris la sphère parlementaire. Il a remercié pour la résolution qu’elle publie chaque année contre le blocus imposé par les États-Unis à l’Île, ainsi que pour l'aide humanitaire reçue de la Fédération pour atténuer les effets de la pandémie.

Le Président cubain a exprimé sa solidarité avec la Fédération de Russie face à l'imposition de sanctions et à l'expansion de l'OTAN vers ses frontières.

Pour sa part, Viatcheslav Volodine a ratifié le soutien de la Douma d'État au renforcement des liens bilatéraux, a aussi souligné sa dénonciation de la politique étasunienne contre notre pays et a réitéré la volonté de renforcer les échanges à tous les niveaux.

Le distingué visiteur a été accompagné d'Anna Kouznekova, chargée d'Affaires de l'ambassade de Russie à Cuba ; d'Ivan I. Melnikov, Premier vice-président de la Douma d'État ; d’Andreï V. Kartapalov, Président du comité de Défense de la Douma d'État ; d’Olga V. Timofeeva, présidente du comité de la Douma d'État pour le développement de la société civile et des affaires des associations sociales et religieuses, et d’Alexandre V. Shetinin, directeur du Département d'Amérique latine du ministère des Affaires étrangères.

La partie cubaine a été représentée par Bruno Rodriguez Parrilla, ministre des Relations extérieures ; Ana Maria Mari Machado, vice-présidente de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire ; le Général de brigade Arnaldo Tamayo Méndez, président du Groupe d'amitié parlementaire Cuba-Russie ; Yolanda Ferrer Gómez, présidente de la Commission des relations internationales de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire, et Emilio Lozada Garcia, directeur général des Affaires bilatérales du ministère des Relations extérieures.