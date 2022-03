Le ministre d'État angolais termine sa visite officielle à Cuba

La Havane, 2 mars (RHC) Adao Correia de Almeida, ministre d'État angolais, a terminé ce mercredi sa visite officielle Cuba. Lors de son séjour à La Havane, il a rencontré le président cubain Miguel Díaz-Canel, et des représentants de différents domaines socio-économiques.

Adao Correia De Almeida a souligné, dans des déclarations à la presse, que ces échanges renforcent les liens historiques d'amitié, de coopération et de fraternité unissant les deux pays.

Le représentant du gouvernement angolais a déclaré que la diversification de l'activité économique, fait partie des nouveaux défis de la nation africaine. A cet effet, il a insisté sur l’importance d’ouvrir une autre page dans la collaboration avec l'île.

Le visiteur s'est entretenu avec le chef de la diplomatie cubaine, Bruno Rodriguez, au siège du ministère des Affaires étrangères.

La délégation du pays africain a également échangé avec le vice-Premier ministre Ricardo Cabrisas sur des questions liées à la coopération économique.

Les deux parties ont évoqué la possibilité de multiplier les échanges dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, du développement des ressources humaines, de l'assistance, de la protection sociale, du logement, de la culture et des sports.

Cuba et l'Angola ont établi des liens diplomatiques le 15 novembre 1975. Ces liens se sont forgés dans la lutte contre le colonialisme et l'apartheid de l'Afrique du Sud, sous l'héritage des leaders historiques Agostinho Neto et Fidel Castro.