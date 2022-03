Une nouvelle année scolaire commence à Cuba

La Havane, 14 mars (ACN) Le Premier Secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et Président de la République, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a souligné aujourd’hui sur Twitter le début à Cuba d’une nouvelle année scolaire, avec laquelle le processus éducatif continue.

Aujourd’hui, les rues remplies d’enfants sur le chemin de l’école, le Président cubain a souligné sur son compte officiel sur ce réseau social et a reconnu que grâce aux vaccins cubains (Soberana 02, Soberana Plus et Abdala), les salles de classe restent ouvertes.

Plus d’un million d’enfants, d’adolescents, de jeunes et d’adultes de Cuba commencent ce lundi la nouvelle année scolaire 2021-2022 dans quelques 10 000 écoles du pays.

Dans le pays, plus de 95 pour cent des personnes âgées de 2 à 18 ans sont entièrement vaccinées contre la COVID-19.