Plus de 9,8 millions de cubains sont totalement immunisés contre la COVID-19

La Havane, 16 mars (ACN) À Cuba, 89,3 % de la population, soit l’équivalent de 9 897 547 personnes, sont totalement vaccinées contre la COVID-19 à Cuba, selon le ministère de la Santé publique (MINSAP).

Selon le rapport publié sur le site officiel du MINSAP, à ce jour, au mois 10 620 793 personnes ont reçu une dose de vaccin national (Soberana 02, Soberana Plus et Abdala) ; 9 383 835 ont déjà la deuxième dose et 9 063 770 la troisième dose.

À la fin du 14 mars, le pays comptait 35 178 483 doses administrées.

Sur ce total, 24 554 471 doses sont liées au processus de vaccination de masse, 9 618 831 à l’intervention sanitaire, 454 064 à l’étude d’intervention et 266 466 aux essais cliniques.

Le MINSAP a raporté ce mercredi 559 nouveaux cas positifs de la COVID-19 et aucun décès n’a été enregistré au cours de la dernière journée.