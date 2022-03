Diaz-Canel préside l’Assemblée provincial du PCC à Villa Clara (+Photos)

Santa Clara, 17 mars (ACN) Avec la présence de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Premier Secrétaire du Parti communiste de Cuba (PCC) et Président de la République, l’Assemblée du Comité provincial du PCC a commencé à Villa Clara.

Roberto Morales Ojeda, membre du Bureau politique et secrétaire d’organisation du PCC, et Yudi Rodriguez Hernández, membre du Comité central du PCC et son premier secrétaire dans la province, accompagnent le président cubain dans l’importante rencontre des communistes du territoire.

Le renforcement des liens avec la base et la solution des problèmes du peuple par le gouvernement constituent les prémisses de cette assemblée, ainsi que le respect d’autres accords du 8e Congrès du PCC.

Un total de 198 délégués participent à ce rendez-vous qui a lieu au théâtre de l’Université centrale Marta Abreu de las Villas (UCLV), qui mènent depuis mercredi des activités en hommage à Ernesto Che Guevara dans le complexe sculptural qui porte son nom.