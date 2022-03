Diaz-Canel a reçu la Secrétaire générale de Morena

La Havane, 17 mars (ACN) Ce mercredi soir, le Premier Secrétaire du Comité central et Président de la République, Miguel Diaz-Canel Bermúdez, a reçu Citlalli Hernández Mora, Secrétaire général du Mouvement de régénération nationale (Morena), qui effectue une visite de travail à Cuba, à l’invitation de notre Parti communiste.

Pendat le dialogue amical, les deux dirigeants ont échangé sur la situation internationale actuelle, ainsi que sur la réalité latino-américaine et des deux nations sœurs.

Diaz-Canel a souligné l’importance de la prochaine visite à l’île du président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, et a remercié pour les expressions de solidarité avec notre peuple.

Pour sa part, Citlalli a souligné les résultats du travail des professionnels de la santé et des scientifiques cubains dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19, les efforts de Cuba pour résoudre les problèmes de son peuple et le développement économique et social du pays, malgré le blocus imposé par le gouvernement des États-Unis.

Morena a été aussi representé par les députés fédéraux Jorge Toledo et Otoniel Garcia; la responsable des Affaires internationales, Veronica Garcia; et le coordinateur académique de l’Institut de formation politique, Carlos Paizani.

Roberto Morales Ojeda, membre du Bureau politique et secrétaire d’organisation du CC du PCC; Josefina Vidal Ferreiro, vice-ministre des Affaires étrangères; et Ángel Arzuaga Reyes, chef adjoint et coordinateur du Département des relations internationales du CC PCC, ont été aussi présents.