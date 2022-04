La 4e réunion plénière du Comité central du PCC siège

La Havane, 26 avr (ACN) Sous la direction de son Premier Secrétaire, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, le Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) a ouvert sa 4e session plénière ce mardi matin, dans la salle plénière du Palais de la Révolution, son siège habituel.

Le membre du Bureau politique Roberto Morales Ojeda, Secrétaire d’Organisation du PCC, a ouvert la réunion, laquelle a lieu quelques jours après le 61e anniversaire de la proclamation du caractère socialiste de la Révolution, la victoire de Girón et un an après le 8e Congrès, et à la veille du Premier mai.

Cent cinq membres du Comité central assistent à la réunion, soit 95,4 %, les absences sont justifiées. L’échange est dirigé aussi par les membres du Bureau politique Esteban Lazo Hernández, Président de l’Assemblée nationale, Manuel Marrero Cruz, Premier ministre, et Salvador Valdés Mesa, Vice-président de la République.

Le membre de la Génération historique, le Commandant de la Révolution Ramiro Valdés Menéndez, assiste aussi à la rencontre, où d’autres dirigeants du Gouvernement et de la structure auxiliaire du Comité central du PCC sont aussi présents.

Pendant la rencontre, on présente et examine le rapport sur le travail du Bureau politique pour la réunion, la Stratégie de politique des cadres pour la période 2021-2026, et le Programme pour la transformation du travail politique et idéologique.

Le processus de consultation populaire du code de la famille est aussi examiné par le plus haut organe partisan au cours de sa 4e session plénière.