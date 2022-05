Raúl et Diaz-Canel ont présidé le défilé du Premier mai à La Havane

La Havane, 1 mai (ACN) Le Chef historique de la Révolution cubaine, le Général d’Armée Raúl Castro, et Miguel Diaz-Canel Bermúdez, Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et Président de la République, ont présidé le défilé populaire à l’occasion du Premier mai, sur la Place de la Révolution José Marti, de cette capitale.

Raúl et Diaz-Canel sont accompagnés d’autres dirigeants du Parti, du Gouvernement et de l’État, de l’Union des jeunes communistes, des organisations sociales et de masse, des héros et des héroïnes du travail, et de plus de 1000 participants à la Rencontre internationale de solidarité avec Cuba.

Pour leur importante lutte contre la COVID-19, l’épidémie qui a empêché pendant deux ans la célébration du Premier mai, quelque 50 000 travailleurs de la Santé publique et de BioCubaFarma composent le premier des 17 blocs qui marchent.

Des drapeaux aux couleurs blanc, rouge et bleu, des photographie géantes du dirigeant syndical Lázaro Peña et des slogans ornent l’historique place de la capitale, où des milliers de compatriotes avec leur enthousiasme, comme dans le reste de Cuba, démontrent leur unité et leur engagement envers le Parti, la Révolution, leurs dirigeants historiques et leur continuité.