Cuba déplore la mort de l’éminent révolutionnaire Ricardo Alarcón

La Havane, 1 mai (RHC) Cuba déplore la mort ce dimanche de Ricardo Alarcon, figure marquante de la diplomatie révolutionnaire, à l’âge de 84 ans.

Sur Twitter, le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et Président de la République, Miguel Díaz-Canel, a exprimé sa tristesse suite au décès de l’éminent révolutionnaire.

«La mort de celui qui était considéré comme un "maître des diplomates" a suscité des manifestations de chagrin dans les milieux politiques et académiques et parmi la population en général, qui sur les réseaux sociaux a reflété avec des mots sincères la perte de l'intellectuel également exceptionnel», a écrit Miguel Díaz-Canel.

De son côté et toujours sur Twitter, le ministre des Affaires étrangères Bruno Rodriguez a souligné sa fidélité à la Révolution, au Parti, à la politique étrangère et à la glorieuse tradition du ministère des Affaires étrangères.

« Notre hommage à notre bien aimé Ricardo Alarcón en toute loyauté envers la Révolution, le Parti, la politique extérieure et à la tradition glorieuse du ministère des Affaires étrangères» a écrit le Chef de la diplomatie cubaine.

Pour sa part, sur le même réseau social, la vice-ministre des Affaires étrangères, Josefina Vidal a publié : Nous aurons toujours un profond respect, une grande admiration et une affection infinie pour Ricardo Alarcón, maître des diplomates de notre génération » et elle a ajouté : Nous avons le privilège et l’honneur d’avoir fait partie de ses disciples», tout en exprimant ses condoléances à sa famille.

Ricardo Alarcón a été ministre des Affaires étrangères, ambassadeur de Cuba auprès des Nations Unies et président pendant 20 ans de l'Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire.

Il a également été l'un des fondateurs du Parti communiste de Cuba et membre de son bureau politique jusqu'en 2013.

Ricardo Alarcón est également reconnu comme un grand connaisseur de la politique nord-américaine et des relations internationales dans le monde contemporain.