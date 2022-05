Le Chancelier cubain remercie pour la solidarité des amis du monde

La Havane, 2 mai (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministre cubain des Affaires étrangères, a remercié aujourd’hui, lors de la Rencontre internationale de solidarité avec Cuba, pour les inépuisables témoignages de soutien et d’affection envers la plus grande Île des Antilles.

Sur Twitter, le Chancelier a fait référence à son intervention ce lundi, où il a exprimé sa profonde gratitude à ceux qui, avec leur lutte, encouragent la résistance créative et victorieuse du peuple cubain, avec les caravanes et les initiatives contre le blocus économique, commercial et financier imposé par le gouvernement des États-Unis.

Rodriguez Parrilla, dans un autre message, a appelé à l’internationalisation d’un idéal de solidarité et de coopération, face à l’égoïsme individuel capitaliste et à la philosophie de la spoliation, de la conquête et de la guerre.

Il a appelé à serrer les rangs dans la lutte anti-impérialiste, pour la défense de la paix, de la souveraineté, de la justice sociale et de l’autodétermination des peuples.

Pendant la Rencontre internationale de solidarité avec Cuba, plus de 1 700 de représentants mouvements et d’organisations politiques, syndicales, sociales et solidaires avec l’Île, provenant de plus de 60 pays, se sont réunis au Palais des Conventions de La Havane.

Les participants à cette rencontre, qui a lieu jusqu'à aujourd’hui, ont assisté ce dimanche au défilé enthousiaste, et massif du Premier mai sur la Place de la Révolution José Marti et ont échangé ce samedi avec des collectifs de travailleurs et des quartiers en transformation, en majorité de La Havane.