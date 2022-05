Cuba ne rapporte aucun cas d’hépatite infantile inconnue

La Havane, 3 mai (RHC) Des autorités du ministère cubain de la Santé publique (MINSAP) ont démenti que des cas de la variante d’hépatite aiguë chez les enfants aient été rapportés dans notre pays. Les premiers cas ont été signalés au Royaume Uni, le 5 avril et plusieurs pays européens, en Israël et aux États-Unis en ont signalé, par la suite, près de 200.

Le Dr. Francisco Durán, directeur national d’épidémiologie au ministère cubain de la Santé publique (MINSAP) a déclaré que tant les informations sur la présence à Cuba de cette maladie, que celles qui circulent malencontreusement sur les réseaux sociaux sont complètement fausses et infondées.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), a révélé que la mystérieuse maladie, pour l’instant d’origine inconnue, s’est manifestée chez les enfants âgés d’un mois à 16 ans, et les symptômes cliniques les plus fréquents sont l’inflammation du foie avec une élévation marquée des enzymes hépatiques, des douleurs abdominaux, des vomissements et des diarrhées.

Il a été informé qu’environ un patient sur dix a dû subir une greffe de foie après avoir contracté la maladie et de ne pas avoir répondu au traitement des médicaments.

Ce qui attire l’attention est qu’en aucun cas on n’a détecté les virus associés aux types d’hépatites connues (A, B, C, D ou E), a rapporté l’OMS.

À titre préventif, l’OMS a recommandé d’adopter des mesures similaires à celles appliquées contre la pandémie du COVID-19, dont le lavage fréquent des mains ainsi que couvrir la bouche à l’heure de tousser ou éternuer.