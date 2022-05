Diaz-Canel présent à Hotel Saratoga après une forte explosion

La Havane, 6 mai (ACN) Le Premier Secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et Président de la République, Miguel Diaz-Canel Bermúdez, est arrivé aux proximités de l’Hôtel Saratoga de La Havane, où une forte explosion s’est produite aujourd’hui, pour connaître de première main les préjudices causés à cette installation touristique de la capitale.

Selon la Présidence cubaine, Diaz-Canel est accompagné de Manuel Marrero Cruz, Premier Ministre de la République ; et Esteban Lazo Hernández, Président de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire.

Les plus hautes autorités du Parti et du Gouvernement de La Havane, ainsi que les chefs et les officiers du Ministère de l’Intérieur (MINIT) se sont aussi rendus à l’installation touristique.

Une forte explosion s’est produite ce matin à l’Hôtel Saratoga de La Havane, selon des témoins à travers des publications sur les réseaux sociaux.

Les images montrent de graves dommages à l’infrastructure de l’établissement hôtelier, situé dans le centre historique de la capitale cubaine.