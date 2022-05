Raul a eu une fraternelle rencontre avec le Président mexicain

La Havane, 9 mai (ACN) Le Général d’Armée, Raúl Castro Ruz, a eu ce dimanche une rencontre fraternelle avec le président des États-Unis mexicains, Andrés Manuel López Obrador, qui a effectué une visite de travail dans notre pays.

Les deux dirigeants ont souligné les relations étroites entre le Mexique et Cuba, ainsi que des passages de notre histoire commune, en particulier l’accueil que les patriotes cubains ont toujours reçu en terre mexicaine.

Le Général d’Armée a reconnu l’importante contribution du président López Obrador au développement des liens avec Cuba et à la nécessaire intégration latino-américaine et caribéenne, soulignant sa contribution à cette cause pendant la présidence temporaire du Mexique de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes.

Le ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez Parrilla, a été présent aussi à la rencontre.