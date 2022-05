Une veillée en hommage aux victimes de l’accident à l’Hôtel Saratoga (+Photos)

La Havane, 13 mai (ACN) La veillée organisée par l’Union des jeunes communistes (UJC) en hommage aux victimes de l’accident à l’hôtel Saratoga vendredi dernier émeut ceux qui assistent à la solennelle soirée, dans la capitale.

Dans le parc de la Fraternité, en face de l’immeuble endommagé, des centaines de Cubains et des dirigeants du Parti communiste de Cuba, du gouvernement et de l’UJC accompagnent dans ces heures de douleur et de solidarité les familles des 46 défunts suite à l’événement fatidique.

De petites clôtures avec les photos d’eux, où on lit Toujours avec nous, président la soirée ; les pleurs et la douleur de ces proches quand ils regardent l’image du père, de la mère, du frère ou de la sœur, du fils, du petit-fils ou du grand-père mort dans l’accident, sont très émouvants.

Des offrandes florales au nom de ce peuple qui ne les oubliera jamais sont aussi présentes, de même qu’une représentation des forces participant aux efforts de sauvetage, des secouristes, des pompiers et des membres de la Croix-Rouge participent.

Après ces actions dans le Saratoga, au cours desquelles 46 personnes ont perdu la vie dans l’explosion, le président Miguel Diaz-Canel a décrété Duel officiel, de 6 heures de vendredi à 12 heures de samedi soir, alors que l’UJC a appelé les jeunes à cette soirée de solidarité et de soutien aux familles touchées.