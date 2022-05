Raúl et Diaz-Canel assistent à la session extraordinaire du Parlement

La Havane, 16 mai (ACN) En présence du Général d’Armée Raúl Castro, Leader de la Révolution, et de Miguel Diaz-Canel Bermúdez, Premier Secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et Président de la République, a commencé aujourd’hui la dernière séance de la cinquième session extraordinaire de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire (ANPP), dans sa neuvième législature.

Esteban Lazo Hernández, membre du Bureau politique et président du Parlement, préside la réunion où ce lundi les débats seront centrés sur les analyses des projets de lois liés au domaine de la culture.

Au début de la réunion, Lazo Hernández a félicité les paysans cubains pour célébrer leur journée ce mardi, date à laquelle la Loi sur la réforme agraire a été signée.

Il a souligné le rôle de la paysannerie actuellement, moment où le pays encourage la production alimentaire avec des mesures gouvernementales.

Les nouvelles réglementations qui seront soumises à l’approbation du Parlement aujourd’hui présentent la loi sur le droit d’auteur et le droit de l’artiste interprète et la loi générale sur la protection du patrimoine culturel et du patrimoine naturel.

Ce week-end, l’organe suprême de l’État cubain a adopté six lois et a été informé par la Commission électorale nationale des résultats du processus de consultation populaire du projet de code des familles, rapport remis au Président de la République.