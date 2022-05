Le Secrétariat du Comité central entame une visite à Camagüey

Camagüey, 16 mai (ACN) Afin d’assurer le suivi des accords du 8e Congrès du Parti communiste de Cuba (PCC), le Secrétariat du Comité central (CC) et sa structure auxiliaire réalisent d’aujourd’hui et jusqu’à vendredi prochain une visite intégrale à la province de Camagüey.

Roberto Morales Ojeda, membre du Bureau politique du PCC et secrétaire d’Organisation et politique des cadres du CC, l’a confirmé sur son profil Twitter.

Le programme de ces journées comprend des visites dans les municipalités de Camagüey afin d’échanger avec les travailleurs et avec la population, ainsi que d’examiner les progrès de la mise en œuvre des concepts et des lignes directrices de ce congrès, dans les secteurs économiques et sociaux.

Les membres du Secrétariat du Comité examinera aussi les mesures appliquées dans le système commercial et celles visant à encourager la production agricole, la réalisation du programme pour la transformation du travail politique-idéologique et l’attention politique aux communautés les plus complexes.