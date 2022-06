Díaz-Canel a visité la foire Expocaribe à Santiago de Cuba

La Havane, 24 juin (RHC) Dans le cadre de sa visite à Santiago de Cuba , le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) et président de la République, Miguel Díaz-Canel a visité la 17ème Foire internationale Expocaribe.

Au complexe culturel de Heredia, quelque 250 entités, pour la plupart originaires des provinces de l’Est de notre pays, exposent leurs produits et services dans l'espoir de nouer des relations commerciales avec des homologues étrangers et de remplacer les importations.

Le président est arrivé sur place pour mieux connaître les actions visant à une plus grande insertion de l'économie cubaine dans le monde.

Díaz-Canel était accompagné de Roberto Morales Ojeda, membre du bureau politique et secrétaire d'organisation du comité central du PCC, de José Ramón Monteagudo Ruiz, premier secrétaire du parti à Santiago de Cuba, et de Rodrigo Malmierca Díaz, ministre du commerce extérieur et des investissements étrangers, entre autres dirigeants.

Lors de sa visite de certains espaces ou stands, le président s'est entretenu avec des exposants du système d'entreprises et des nouvelles formes de gestion, y compris les MPME, pour savoir comment se portent leurs entreprises ou leurs affaires, ainsi qu'avec des représentants de l'Université d'Oriente.

La 17e édition d'Expocaribe, la deuxième bourse commerciale la plus importante du pays, est consacrée au 50e anniversaire des relations entre Cuba et la Communauté des Caraïbes (Caricom), un événement qui sera célébré le 8 décembre de cette année.

À la fin de sa tournée, le président cubain a salué Josefina Vidal, vice-ministre des affaires étrangères, qui, quelques instants auparavant, avait prononcé un discours spécial sur le sujet, ainsi qu'Antonio Luis Carricarte, président de la Chambre de commerce.

En outre, lors de cette première journée, Mildrey Granadino, vice-ministre de l'économie et de la planification, a fait le point sur la situation économique du pays et les transformations avec ses nouveaux acteurs, notamment aux fonctionnaires, hommes d'affaires et diplomates présents à la réunion représentant 24 pays.