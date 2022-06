Cuba a reçu de la Belgique un don de 30 bus pour les passagers

La Havane, 24 juin (RHC) Cuba a reçu aujourd’hui par voie maritime un don du gouvernement belge de 30 autobus articulés et rigides pour améliorer le service des transports en commun de la capitale et de plusieurs organismes.

Les bus sont arrivés au port de La Havane en provenance de Bruxelles et ils ont été reçus par les autorités de la Direction générale des transports de La Havane, entité qui recevra 20 bus, pour bénéficier des itinéraires exploités par le terminus de Mulgoba dans la municipalité de Boyeros.

L’ambassadeur de Belgique à Cuba, Jean-Jacques Bastien, a déclaré à la presse que le don est un accord de l’exécutif de Bruxelles, résultant d’un compromis entre les ministères de la Culture des deux pays pour favoriser le transport de la population cubaine.

Il a souligné que les liens entre les deux nations sont très favorables sur le plan diplomatique, culturel et académique, l’île étant l’une des principales nations au monde où collaborent des universités belges, et dans la culture il y a plusieurs accords pour développer des événements et des investissements.

Bastien a commenté que le pays caribéen traverse une situation économique difficile comme le reste du monde, aggravée par le blocus des États-Unis, en plus des deux années de pandémie de Covid-19 et maintenant le conflit en Ukraine avec un impact très important sur le prix du carburant et des céréales.

"Nous espérons que ce cadeau de la ville de Bruxelles contribuera à rendre la population de la capitale moins affectée par les contraintes et les problèmes de transport", a-t-il signifié.

L’ambassadeur belge a souligné que ce don a bénéficié du soutien financier des ministères cubains de la culture et du commerce extérieur et des investissements étrangers, ainsi que du gouvernement de La Havane pour le transport des autobus par voie maritime.

Les équipements reçus, d’occasion et de fabrication belge, feront l’objet d’une révision technique générale et d’adaptations pour être exploités dans les conditions climatiques de l’île, et une fois en fonctionnement, ils transporteront environ 32000 passagers par jour.

Le directeur de la planification de la Direction générale des transports de La Havane, Lauger Medina, a expliqué que les interdictions du blocus limitaient l’achat de pièces détachées et de pièces détachées sur le marché international, la capitale a paralysé 50% de son parc de bus.

Les 80 autobus offerts par le Japon en janvier de cette année, et maintenant le don de la Belgique, comme expression de soutien et de solidarité envers Cuba, ont contribué à améliorer cette situation.