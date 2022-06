Le ministère de l’Intérieur fait état d'incidents violents liés à la traite des êtres humains

Havane, 29 juin (Granma) Le ministère de l'Intérieur a révélé que l'année en cours a été marquée par une augmentation du nombre d'incursions de vedettes rapides en provenance des États-Unis, dans le but de réaliser des opérations de trafic d'êtres humains de Cuba vers ce pays.

Dans un communiqué de presse, il a été précisé que, grâce aux actions des services du Minint, 13 vedettes rapides avec 23 membres d'équipage en provenance des États-Unis ont été interceptées au cours de ces actes illicites.

En plus du danger inhérent ce genre d’actions, qui impliquent des risques et des pertes de vies humaines, des situations d’une violence et d'une agressivité plus marquées se sont produites, avec l'utilisation d'armes à feu contre les équipages des unités de surface des Troupes Garde-frontalières.

Dans l'après-midi du 18 juin 2022, une vedette rapide en provenance des États-Unis a été repérée alors qu'elle se dirigeait vers l'ouest de Cayo Fragoso, dans la province de Villa Clara. L'embarcation a pénétré dans les eaux intérieures, faisant route vers la côte de Nazabal, municipalité d'Encrucijada. Elle a été localisée à 15 h 28 par une vedette d'interception des Troupes cubaines Garde-frontières.

Pendant la poursuite, l'un des membres de l'équipage l’embarcation des trafiquants a ouvert le feu sur le patrouilleur du ministère de l'Intérieur avec un fusil automatique de calibre 5,56 mm. Un des officiers a été blessé et l'unité de surface des Troupes frontalières cubaines a été endommagée par des impacts multiples.

La vedette pirate a viré au nord à grande vitesse, alors que le patrouilleur cubain a cessé la poursuite afin de procéder immédiatement à l'évacuation du membre d'équipage blessé, qui a reçu une assistance médicale et a été opéré. Il est maintenant hors de danger.

Le service des Garde-côtes des États-Unis été informé en temps réel de l'incident et il lui a été demandé d'intervenir pour intercepter la vedette pirate et son équipage.

Dans le même temps, les forces du Minint de la province de Villa Clara ont interpellé un groupe de 30 personnes qui seraient victimes d'un trafic vers les États-Unis et qui font l'objet d'une enquête.

Lors du rapatriement des émigrants cubains illégaux par voie maritime, effectué par la Garde côtière des États-Unis dans la matinée du 27 juin, l'un des citoyens impliqués dans l'agression a été renvoyé.

Lors un incident similaire, à 2 h 55 le même jour, une unité de surface des Garde-frontières a intercepté une vedette rapide, modèle Dakota, immatriculée FL2670JG, à trois milles marins au nord de Bahia Honda, province d’Artemisa. Également en provenance des États-Unis.

Alors qu'ils étaient sur le point d'être identifiés, les délinquants ont ouvert le feu sur notre patrouilleur. L'équipage a répondu à l'attaque. L'un des assaillants a été grièvement blessé et est décédé par la suite.

Lors de l'inspection de l’embarcation capturée, des preuves ont été trouvées de l'utilisation d'armes à feu par l'équipage, ainsi que la présence de drogues. À la suite des coups de feu, le garde-côtes cubain a été touché par plusieurs projectiles.

Dans le cadre de la coopération opérationnelle entre les tToupes de garde-frontières cubaines et les Garde-côtes des États-Unis, ces derniers ont été informés des données d'identification des détenus et des personnes décédées, ainsi que des caractéristiques et du numéro d'immatriculation étasunien de la vedette.

Dans les deux cas, les autorités compétentes mènent des enquêtes rigoureuses afin de faire toute la lumière sur les faits.

Une fois de plus, des événements regrettables se sont produits en raison de la politique hostile et irresponsable du gouvernement des États-Unis à l'encontre de Cuba en matière migratoire, qui encourage les opérations de trafic d'êtres humains organisées par des éléments sans scrupules résidant dans ce pays, tout en empêchant une émigration sûre, ordonnée et régulière, conclut le communiqué du ministère de l'Intérieur.

LES RECHERCHES SE POURSUIVENT POUR TROUVER DES SURVIVANTS APRÈS UNE TENTATIVE DE DÉPART ILLÉGAL

Des forces du ministère de l'intérieur mènent des actions de recherche et de sauvetage à la suite du naufrage d'une embarcation transportant 15 personnes qui tentaient de quitter le pays illégalement.

Une note d'information du siège du ministère de l'Intérieur dans la province de Mayabeque précise qu'aux premières heures du 22 juin, des membres de la Police nationale révolutionnaire ont repéré un citoyen sur la côte, près de la centrale thermoélectrique de Santa Cruz del Norte à Mayabeque, présentant des coups de soleil et des symptômes de déshydratation.

Cette personne a déclaré faire partie d'un groupe de 15 hommes qui avaient pris la mer à bord d'une embarcation impropre à la navigation, dans la région de Jibacoa, dans la nuit du 20 juin, avec comme objectif de quitter le pays.

Dans la matinée du 21, est-il précisé, cette embarcation a coulé à une distance considérable de la côte.

Une fois cette information connue, les forces cubaines ont été mobilisées pour le sauvetage. La zone côtière a également été fouillée par le Corps de sapeurs-pompiers, d'autres forces du Minint, des collaborateurs et la population civile.

Grâce à cette opération, qui est toujours en cours, six personnes ont jusqu'à présent été assistées par les institutions spécialisées.

En rendant cette information publique, le Minint a dénoncé, une fois de plus, la politique irresponsable des Etats-Unis en matière d'immigration.