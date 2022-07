Cuba ratifie ses priorités en matière de population et de développement

La Havane, 30 juin (RHC) Cuba a ratifié ce jeudi son engagement de traiter d’urgence et d’accorder la priorité à aux questions de population et de développement et à travailler de manière conjointe, solidaire et innovante, pour relever les défis sociodémographiques de l’Amérique latine et les Caraïbes.

C’est ce qu’a déclaré le ministre du Commerce extérieur et de l’investissement étranger (MINCEX), Rodrigo Malmierca, lors de la IV réunion de la conférence régionale sur la population et le développement, conformément aux accords du Consensus de Montevideo et du Plan d’action du Caire.

Le dirigeant cubain est à la tête de la délégation de l’île à la réunion, qui s’achèvera aujourd’hui au Chili. Il a souligné la validité et le bien-fondé de ces deux accords pour orienter les efforts vers un progrès qui tienne compte de la dynamique démographique, et qui soit équitable, juste et durable.

Dans ses propos, publiés sur le site web du MINCEX, Malmierca a déclaré que Cuba offre son expérience et ses ressources limitées pour aborder les questions démographiques du développement, et notamment les capacités nationales pour faire face à la pandémie de Covid-19 et limiter son impact.

À cet égard, il a souligné que plus de 96% de la population vaccinable de l’île a complété son schéma de vaccination contre la maladie et que plus de 81% a reçu une dose de rappel en plus de maintenir un taux de létalité de 0,77%, inférieur au taux mondial et régional.

Malmierca a souligné que la gestion de la pandémie du Covid-19 dans le pays est un défi dans le contexte de limitations économiques découlant de l’impact de la crise sanitaire sur la mobilité internationale et le marché mondial, et aussi en raison du renforcement sans précédents du blocus économique des États-Unis.

S’exprimant lors d’un panel de haut niveau, il a souligné que l’île concentre ses efforts sur le maintien et la garantie des politiques d’avantages sociaux pour la protection et le soin à la population.

Le responsable du MINCEX a précisé que l’on estime que d’ici 2030, 30% de la population aura environ 60 ans et plus, question à laquelle le gouvernement accorde une attention particulière..