Le Directeur régional du PNUD effectue une visite à Cuba

La Havane, 4 juill (RHC) Le sous-secrétaire général des Nations Unies et directeur régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Luis Felipe López-Calva effectue une visite officielle à Cuba, depuis ce lundi jusqu’au jeudi 7 juillet.

Un rapport publié sur le site PNUD-Cuba précise que le fonctionnaire échangera des vues avec les autorités cubaines sur la coopération établie par le PNUD avec le pays dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable d’ici 2030, énoncés dans le Plan national de développement économique et social.

L’information précise que López-Calva est économiste de profession, ayant une longue carrière universitaire dans de prestigieuses universités du monde, où il a conseillé différents gouvernements de la région et coordonné des recherches comme le "Rapport sur le développement mondial 2017".

Il a occupé des postes de direction clefs dans des organisations multilatérales comme le PNUD et la Banque mondiale, ajoute la note.

Le PNUD est l’agence leader des Nations Unies pour le développement international, il travaille dans quelque 170 pays et territoires pour contribuer à l’éradication de la pauvreté et à la réduction des inégalités, et pour aider les pays à élaborer des politiques, créer des capacités institutionnelles et promouvoir la résilience pour atteindre les objectifs de développement durable.

Depuis 1973, l’organisation coopère avec Cuba dans de nombreux domaines tels que la gouvernance efficace, la transformation productive, la durabilité, le changement climatique, la résilience et la réduction des risques, ainsi que le développement humain et l’équité. (Source : ACN)