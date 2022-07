Diaz-Canel a présidé la cérémonie du Comité central à l’occasion du 26 Juillet

La Havane, 20 juill (ACN) Miguel Diaz-Canel, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (CCPCC) et président de la République, a participé ce mardi à la cérémonie politique culturelle des travailleurs du CCPCC à l’occasion du 26 juillet, Journée de la rébellion nationale.

À propos de l’activité, qui a eu lieu au théâtre de l’École supérieure du PCC Antonio Ñico López, le mandataire a publié sur le réseau social Twitter que quelques jours avant l’historique date, on a célébré cette épopée.

Selon le site Web du PCC, Roberto Morales Ojeda, membre du Bureau politique et secrétaire d’organisation du CCPCC, ainsi que des membres du Secrétariat, des chefs et des vice-chefs de départements et de bureaux, ont été aussi présents, en plus des fonctionnaires et des cadres du PCC.