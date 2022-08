Le Président de Cuba suit de près l’incendie dans la zone industrielle de Matanzas

La Havane, 6 août (RHC) Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) et président de la République, Miguel Diaz-Canel suit de près l’incendie dans la zone industrielle de Matanzas (Ouest) qui a commencé vers 19:00 heures, ce vendredi.

L’accident a été provoqué par la foudre qui a frappé le toit d’un des réservoirs qui stocke du pétrole brut de production nationale dans la base de supertankers de cette ville.

À ce sujet, le président s’est entretenu avec la première secrétaire du PCC dans la province de Tancera, Susely Morfa González, et l’a fait connaître sur son compte officiel sur Twitter.

Dans le message, Diaz-Canel a exprimé sa confiance dans les autorités du territoire, les pompiers et les travailleurs de la compagnie pétrolière, Cuba Petróleo (CUPET).

"Nous irons de l’avant. #FuerzaCuba", a écrit le chef de l’État cubain.

L’Agence cubaine de presse indique que Rigel Rodriguez Cubells, directeur de la division territoriale de commercialisation des combustibles Matanzas, a expliqué qu’il n’y avait pas de danger pour les dépôts voisins, et on travaille dur pour éteindre les flammes aussi vite que possible.

Le directeur a précisé que le réservoir heurté était à 50 pour cent de sa capacité de remplissage, qui est de 50 mille mètres cubes.

Il a dit que ce réservoir était rempli de mousse et que de l’eau y était appliquée depuis plusieurs endroits.