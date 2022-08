Cuba remercie les États-Unis de leurs condoléances et de leurs conseils techniques à la suite de l’incendie de Matanzas

La Havane, 6 août (RHC) Cuba a remercié aujourd’hui le gouvernement des États-Unis pour ses messages de condoléances et pour les conseils techniques forunis suite à l’incendie dans la zone industrielle de Matanzas qui a fait 17 disparus et des dizaines de blessés.

Sur Twitter, le vice-ministre des affaires étrangères Carlos Fernandez de Cossio a déclaré que Cuba est profondément reconnaissante des condoléances et des expressions d’aide de diverses organisations et personnes des États-Unis pour l’incendie de Matanzas, y compris le gouvernement des États-Unis, qui a fourni des conseils techniques.

Cette proposition, a-t-il dit, est déjà entre les mains de spécialistes pour une bonne coordination.

Plus tôt samedi, l’ambassade de Washington à La Havane a déclaré qu’elle est en contact avec les autorités de l’île au sujet de l’incident de Matanzas et elle a assuré que la loi américaine autorisait les entités des États-Unis à fournir de l’aide et des réponses aux catastrophes à Cuba.

La mission diplomatique a également déclaré que les États-Unis ont adressé leurs condoléances les plus sincères à toutes les personnes et familles touchées par les explosions et les incendies dans la zone du réservoir de pétrole à Matanzas.