Díaz-Canel évalue la stratégie de récupération de la CTE Antonio Maceo

La Havane, 29 août (RHC) Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de la République, Miguel Díaz-Canel, a souligné lundi les travaux réalisés dans la centrale thermoélectrique (CTE) "Antonio Maceo", à Renté, dans la province orientale de Santiago de Cuba.

Lors de sa visite de l'usine, le chef de l'État a déclaré que les travaux sont menés avec détermination, sans arrêt, et que l'intelligence des ouvriers et des techniciens est mise à profit pour progresser dans le sauvetage de la vitalité du système électro-énergétique de l'archipel.

Au cours de sa visite à la CTE, il a pris connaissance de la maintenance partielle prolongée du générateur 3, qui a commencé plus tôt que prévu et devrait s'achever en novembre, afin de l'incorporer au système électrique national (SEN) avec une charge comprise entre 90 et 95 mégawatts (Mw).

Le directeur général de Renté, Raymundo González, a expliqué que différentes zones du bloc allaient faire l'objet de travaux, notamment la chaudière, la turbine, le générateur, le transformateur et les équipements auxiliaires.

Il a assuré qu'ils disposent des ressources matérielles nécessaires à ces tâches, grâce aux efforts du gouvernement pour les financer et les importer, aux liens avec d'autres entreprises et à l'inventivité et la créativité des travailleurs du secteur.

"Une fois les travaux sur l'unité 3 terminés, les travaux sur l'unité 4 (actuellement avec 40 MW) commenceront - maintenance divisée en deux étapes de 25 jours - afin de récupérer 25 MW dans chaque étape et de porter la charge totale disponible à 85 MW, ce qui apportera une contribution importante à la stabilité du SEN, l'un des objectifs de la stratégie annoncée par le chef de l'État ces derniers jours", a déclaré l'exécutif.

Selon l'ingénieur, au premier trimestre 2023, ils travailleront sur le bloc 6 de manière similaire au 3, et termineront la deuxième phase du bloc 4, afin de stabiliser toutes les machines de la centrale thermoélectrique, qui est responsable d'environ 12 % de la production thermique du pays.

À cet égard, M. Díaz-Canel a souligné l'importance de l'exécution de tous les plans, car elle représente près d'un tiers de la conception nationale pour la récupération de 290 MW d'ici décembre, pour la maintenance et la réparation, axée sur la réduction des effets sur la population en raison du déficit de production d'électricité.

Il a souligné l'engagement des travailleurs du secteur pour surmonter la crise actuelle de l'électricité et le rôle du travail politique, la responsabilité du gouvernement dans l'amélioration de leurs conditions de vie à l'intérieur et à l'extérieur de l'entité, et la priorité avec laquelle le ministère de l'Énergie et des Mines doit garantir les ressources importées et fabriquées dans le pays.

Aujourd'hui, Renté fonctionne avec les unités 4 et 5, qui fournissent 125 MW, tandis qu'une panne dans le four de la machine 6 est en cours de réparation, ce qui devrait être terminé dans l'après-midi, et ensuite procéder à l'épreuve hydraulique qui, si elle est satisfaisante, permettra de revenir au SEN avec 50 MW de puissance dans la soirée de lundi ou aux premières heures du mardi 30 août.

Il s'agit de la troisième visite du président cubain au CTE "Antonio Maceo" depuis son apparition à la télévision nationale en juin dernier, dans le but d'aborder la situation complexe de l'électro-énergie et de vérifier la reprise du secteur.