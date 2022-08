L'action de solidarité avec Cuba en France est considéré comme un succès

La Havane, 29 août (RHC) L'initiative de solidarité « Conteneurs pour Cuba », promue par les syndicats de la Confédération Générale du Travail (CGT) française, a célébré lundi à Paris le succès de la première partie de l'opération, avec l'arrivée de 55 tonnes de nourriture sur l'île.

Selon un communiqué de presse, les 37 organisations membres de l'opération ont annoncé avec fierté l'achèvement de la première phase, qui consistait à envoyer des denrées alimentaires aux hôpitaux de La Havane.

À l'automne de l'année dernière, la CGT Cheminots a lancé cette initiative qui, avec le soutien d'autres syndicats, a permis de collecter plus de 237 000 euros.

Les travailleurs de 170 syndicats, unions locales et départementales, comités régionaux et fédérations de la CGT ont contribué, ainsi que 148 donateurs individuels, des sections du Parti communiste français et l'association de solidarité Cuba Si France.

Selon les promoteurs de l'opération "Conteneurs pour Cuba", 76 000 euros ont été consacrés à cette première étape, 107 000 à l'achat de matériel et de fournitures pour l'hôpital pédiatrique "William Soler" de La Havane et 54 000 à l'achat de ressources pour le secteur de la santé pour d'autres destinations.

Dans les mois à venir, d'autres conteneurs seront expédiés vers le pays des Caraïbes.

Les syndicats ont profité de l'information pour ratifier leur rejet du blocus économique, commercial et financier américain contre l'île, une politique qu'ils ont qualifiée d'injuste et d'illégale.

"Asphyxier toute une population est immoral et inhumain, c'est pourquoi les organisations de la CGT concernées demandent au gouvernement français de s'engager davantage contre l'extraterritorialité du blocus et en faveur de sa levée", ont-elles souligné.