Le Président cubain déplore la mort de Camilo Guevara, fils du Che

La Havane, 30 août (ACN) Le Premier Secrétaire du Comité central du Parti et Président de la République, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a déploré ce mardi la mort de Camilo Guevara March, un des fils du Che et promoteur de ses idées.

Sur Twitter, le Président a exprimé sa profonde tristesse après cette perte et a présenté ses condoléances à la famille Guevara March.

« C'est avec une profonde tristesse que nous disons au revoir à Camilo, fils du Che et promoteur de ses idées, en tant que directeur du Centre Che, qui préserve une partie de l'extraordinaire héritage de son père. Salutations à sa mère, Aleida, à sa veuve et à ses filles et à toute la famille March Guevara », a écrit Díaz-Canel.

Camilo Guevara avait 60 ans au moment de sa mort. Il était le directeur du Centre d'études chargé de promouvoir la connaissance de la pensée, de la vie et de l'œuvre du Comandant Ernesto Guevara.