Díaz-Canel félicite les décorés pour lutter contre l’incendie à Matanzas

La Havane, 1 sept (Granma) L'extinction de l'incendie de grande ampleur qui a frappé la base de Superpétroliers de Matanzas, du 5 au 12 août, a représenté une épopée héroïque qui s’est forgée avec la bravoure et le dévouement de centaines d'hommes et de femmes, officiers et civils. Plusieurs d’entre eux ont été décorés, le 30 août, d'ordres et de médailles, approuvés par des Décrets présidentiels, en présence du Premier secrétaire du Comité central du Parti et président de la République, Miguel Diaz-Canel Bermudez.

Ce fut la première de plusieurs cérémonies qui seront organisées en différents points du territoire national pour rendre hommage à au courage et à la ténacité de toutes les personnes qui ont lutté contre la catastrophe. Des récompenses à titre posthume seront également remises à celles qui sont tombées durant cette mission.

Dans la salle du protocole de El Laguito, à La Havane, en présence des membres du Bureau politique, des chefs des Forces armées révolutionnaires (Minfar) et du ministère de l'Intérieur (Minint), de l'Association des combattants de la Révolution cubaine et d'organisations politiques et de masse, le chef de l'État, sur proposition du Minfar, a remis l'Ordre d’Antonio Maceo à un groupe d'officiers et de travailleurs civils, pour les succès extraordinaires obtenus lors de l’extinction de l'incendie. Sur proposition du Minint, six officiers et un travailleur civil ont été décorés de l'Ordre du 6 juin, de 2e classe.

De même, sur proposition du Minfar, l'Ordre du Service à la Patrie des Force armées, de 3e classe, au sein des Forces armées révolutionnaires a été remis à 18 officiers qui faisaient partie des équipages des hélicoptères qui ont participé à l'extinction de l'incendie.

Lors de cet hommage, sur proposition du Minfar et du Minint, les médailles Ignacio Agramonte, de 2e et 3e classe ont été remises, ainsi que la médaille Calixto Garcia ; la médaille pour la Sécurité de l'Ordre intérieur, de première et deuxième classe, et pour la Bravoure en service, de 2e et 2e classe, à un groupe d'officiers, de travailleurs civils, de volontaires, de sergents et de combattants, pour l'accomplissement exceptionnel de leurs missions respectives, qui ont contribué à éteindre les flammes de cet incendie catastrophique.

« Je ne prends pas cette médaille à titre personnel, car c’est aussi une reconnaissance envers tous les camarades qui se sont battus contre l'incendie, envers ceux qui ont perdu la vie, envers ce peuple de Matanzas qui a eu en nous une confiance sans bornes, en nous montrant son soutien et en sachant que nous allions accomplir la mission comme il se doit », a déclaré la lieutenant-colonel Liset Braun Castellanos, responsable de la Section politique de la région militaire de Matanzas, qui a reçu la médaille Calixto Garcia.