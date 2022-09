Raul et Diaz-Canel expriment leur solidarité à Cristina Fernandez à la suite de la tentative d'attentat à son encontre

La Havane, 2 sept (Granma) Le leader de la Révolution cubaine, le Général d'Armée Raul Castro Ruz, a adressé le un message de soutien à la vice-présidente de la République argentine, Cristina Fernandez de Kirchner, à la suite de la tentative d'assassinat dont elle a été victime.

« Chère Cristina, je te transmets toute notre solidarité et notre soutien face à l'ignoble attentat contre ta vie, avec la satisfaction de savoir que tu as survécu à cet acte odieux.

« Avec nos souhaits les plus chers que tu te trouves en bonne santé, je t’embrasse. Raul Castro Ruz », a écrit le Général d'Armée dans sa lettre.

Le Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de la République, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a également exprimé, sur Twitter, sa consternation face à cet attentat manqué, et a fait part de sa solidarité avec la vice-présidente, le gouvernement et le peuple argentins.

Le fait s'est produit alors que l'ancienne présidente arrivait à son domicile dans le quartier de Recoleta, à Buenos Aires. Dans la foule qui l'attendait pour la saluer, un homme armé a tenté de lui tirer dessus, mais il a été intercepté par la sécurité, puis arrêté par la police.

L’individu a pointé son arme de poing chargée à quelques centimètres du visage de l’ancienne présidente, sans que le coup de feu ne parte.

Selon le ministre de la Sécurité, Anibal Fernandez, le détenu est un ressortissant brésilien.