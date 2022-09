Raúl et Diaz-Canel président la cérémonie centrale pour le 5 septembre (+ Photos)

Cienfuegos, 5, sep (ACN) En présence du Général d’Armée Raúl Castro Ruz, leader de la Révolution cubaine, et de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et Président de la République, a eu lieu dans cette ville l’acte central d’hommage pour le 65e anniversaire du soulèvement armé du 5 septembre 1957.

Des membres du Bureau politique et des parents des combattants sont aussi présents à la cérémonie.

Dans le parc José Marti de Cienfuegos, le peuple s’est rassemblé très tôt pour rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie dans la geste héroïque contre la dictature de Fulgencio Batista.

Dès l’aube, des étudiants, des travailleurs, des membres des forces armées et du ministère de l’Intérieur ont participé à l’assaut symbolique de l’ancienne base de la marine, de la mairie et du collège San Lorenzo, des lieux où ont eu lieu les combats les plus sanglants de l’insurrection de ce jour de septembre.