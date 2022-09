L'année scolaire a recommencé à Cuba

La Havane, 5 sep (PL) Plus de 1, 697, 000 élèves de l'enseignement général et environ 280 000 étudiants universitaires retournent en classe ce lundi pour reprendre l'année scolaire 2021-2022 à Cuba.

Malgré la situation économique défavorable que traverse le pays, les ressources essentielles sont disponibles pour l'année scolaire, ont récemment assuré les ministres de l'Éducation, Ena Elsa Velazquez, et de l'Enseignement supérieur, José Ramon Saborido.

Velazquez a déclaré que la couverture des enseignants était poursuivie à 97 %, soit plus de 253,000 enseignants, des membres de conseils d'administration et des étudiants universitaires du projet Educando por amor.

Saborido a souligné deux moments importants de la période qui s'ouvre : les examens d'entrée dans l'enseignement supérieur en novembre et l'aboutissement des études en décembre.

Environ 25 000 jeunes devraient obtenir leur diplôme universitaire cette année, pendant que les élèves de douzième année et tous ceux qui opteront pour une place dans une université en 2022-2023 pourront postuler pour 103 000 huit places.

« Un autre aspect qui distingue la clôture de l'année académique en cours est que l'enseignement universitaire reviendra à un enseignement présentiel complet », a dit le ministre, puisque « les problèmes d'approvisionnement en électricité entravent le respect du rythme complet de l'enseignement virtuel.

Les projets virtuels restent en place en vue des études, des consultations, de la bibliographie, etc., et la haute direction du pays s’engage à adopter les décisions appropriées concernant la protection des universités des coupures de service électrique, dues au manque de génération.

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a affirmé que ce cours se poursuivra "contre vents et marées", et s'est montré confiant dans la qualité de la préparation pour reprendre les cours, conclure le calendrier d'enseignement actuel et préparer la prochaine période académique.