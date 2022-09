Le test dynamique des Cubains à l'étranger avant le référendum a finalisé dimanche

La Havane, 12 sep (PL) Le test dynamique pour le vote à l'étranger du code des familles, qui aura lieu le 18 septembre, s'est déroulé avec succès dimanche parmi les Cubains qui sont en mission diplomatique et en engagement professionnel à l'étranger, a dit le ministre des Affaires étrangères Bruno Rodriguez.

Selon le Conseil national électoral (CEN), un total de 123 bureaux de vote ont été installés à l'étranger ayant effectué le test dynamique afin de vérifier le bon fonctionnement du processus.

De plus, le référendum aura lieu dans les missions de Cuba à l'étranger dimanche le 18, lequel se tiendra le 25 au sein du pays. Les bureaux de vote ouvriront leurs portes de 07h00 heure locale jusqu'à 18h00 à cet effet.

Ce jour-là, les Cubains âgés de 16 ans révolus, jouissant pleinement de leurs droits politiques et civils, résidant dans le pays depuis au moins deux ans avant de voter, inscrits au registre électoral et ne faisant l'objet d'aucune restriction judiciaire à l'exercice de leur capacité juridique, pourront se rendre aux urnes.

Parmi eux, plus de 39 900 jeunes votent pour la première fois et pourront se prononcer en faveur d'un code qui vise à protéger les secteurs vulnérables et à lutter contre la discrimination et la violence domestique.

La nouvelle législation atteste également les droits des personnes âgées, le droit de toute personne de fonder une famille et de se marier, et elle est conforme aux engagements internationaux de Cuba dans ces domaines.