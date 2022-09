Díaz-Canel s’est réuni avec les gouverneurs des provinces de Cuba

La Havane, 13 sep (RHC) Les questions prioritaires à Cuba ont été abordées la veille lors d'une réunion dirigée par le président Miguel Díaz-Canel au Palais de la Révolution de cette capitale avec les gouverneurs de toutes les provinces du pays.

Lors de la réunion, le Premier ministre, Manuel Marrero, a évoqué la tenue du référendum le 25, au cours duquel les électeurs devront se prononcer sur l'approbation ou non du Code de la famille, une loi considérée comme d'une importance extraordinaire pour le développement de la société.

Le Premier ministre a insisté sur le développement efficace des préparatifs de ce référendum, pour lequel un test dynamique est prévu dimanche prochain au niveau national, afin de vérifier la disponibilité de toutes les ressources et mécanismes organisationnels.

Il a également insisté sur le fait que la qualité doit prévaloir dans ce processus en raison de son caractère véritablement démocratique, ce qui mettra fin aux campagnes de désinformation générées depuis l'étranger sur un prétendu manque de démocratie à Cuba.

Pour sa part, le ministre de la Justice, Oscar Manuel Silveira, a réitéré l'appréciation des autorités cubaines sur le Code en tant que texte juridique conforme aux caractéristiques de la société cubaine d'aujourd'hui, qui promeut les droits de toutes les personnes sur la base de relations de solidarité et d'affection dans le cadre de la famille.

Pour sa part, Alina Balseiro, présidente du Conseil national électoral, qui dirige la mise en œuvre du référendum, a évoqué les préparatifs et a qualifié de positifs les résultats d'un test dynamique réalisé dimanche dernier dans toutes les missions diplomatiques du pays.

Il a rappelé que le personnel des ambassades ainsi que les Cubains en mission de travail à l'étranger voteront le dimanche 18, tandis que sur l'île, le vote aura lieu le 25.

Lors de la réunion, les gouverneurs ont discuté d'autres questions prioritaires, telles que l'entrée en vigueur prochaine de la loi sur la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire et nutritionnelle (loi SSAN), approuvée en mai dernier par l'ANPP.

Nous devons nous orienter vers moins d'importations alimentaires, pour satisfaire nos besoins avec ce que nous sommes capables de produire avec la science, l'innovation et les pratiques agro-écologiques, a souligné le Président de la République, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

La réunion de septembre des dirigeants du pays avec les gouverneurs et le maire de l'Île de la Jeunesse a également analysé l'amélioration des systèmes et de l'organisation des inspections dans les territoires, les changements organisationnels dans les structures de gouvernement provinciales et municipales, et la réalisation du programme de logement.