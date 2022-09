Condamnation du blocus imposé à Cuba à la Fête de l’Humanité

Paris, 13 sep (PL) Des associations de solidarité et des syndicats français placent la condamnation du blocus nord-américain contre Cuba parmi les thèmes importants de la 82e édition de la fête de l’Humanité.

Les organisations Cuba Si France et France Cuba ont accueilli dans leurs stands des rencontres où elles ont dénoncé par la voix de leurs présidents Charly Bouhana et Fabrice Lecrerc, respectivement, le siège économique que Washington impose à l’île des Caraïbes depuis plus de 60 ans.

Ils ont également donné aux participants des détails sur les activités qu’ils mènent pour aider le peuple cubain à faire face aux effets du blocus, notamment par les dons.

Le chef de la délégation de la plus grande des Antilles à la fête de l’Humanité, le député Yoerky Sánchez, a salué l’accompagnement des deux associations pendant des décennies et a souligné la volonté des habitants de l’île de résister au blocus et aux agressions du gouvernement nord-américain.

Votre soutien et vos actions sont bien connus à Cuba, d’où je vous apporte les salutations de son peuple, des jeunes et du Parti communiste, a déclaré le membre du Comité central du Parti Communiste Cubain et du Conseil d’État.

Lors de la rencontre de Cuba Si France, le parlementaire communiste français André Chassaigne a rejeté le caractère extraterritorial du blocus des États-Unis, alors que le dirigeant de la Confédération générale du travail (CGT) dans le Val de Marne, Cédric Quintin, a réitéré son soutien à la nation antillaise.

Le secrétaire général des Cheminots de la CGT, Laurent Brun, a pour sa part exposé au Forum Social de l’Humanité l’initiative "Conteneurs pour Cuba", déjà accompagnée par plus d’une vingtaine de cellules d’un des plus importants syndicats français.

Jusqu’à présent, en 2022, ce projet solidaire a envoyé trois conteneurs de nourriture pour les hôpitaux de l’île, et prévoit l’envoie de trois autres d’ici la fin de l’année, avec notamment des fournitures médicales.