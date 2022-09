Cuba présentera à l’ONU une résolution contre le blocus étasunien

La Havane, 15 sep (RHC) Cuba a le droit de vivre sans blocus économique américain, a déclaré aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères Bruno Rodríguez, annonçant qu'en novembre son pays soumettra à nouveau à l’ONU un projet de résolution visant à mettre fin à cette politique.

Dans une vidéo diffusée sur son compte Twitter, le ministre a déclaré que, pour la 30e fois, la nation caribéenne soumettra à l'Assemblée générale des Nations unies la proposition de mettre fin à ce siège, qui, au cours des 14 premiers mois de l'administration de Joseph Biden, a causé à lui seul six mille 364 millions de dollars de dégâts.

Cela entrave notre développement et prive le pays de revenus qui pourraient être utilisés pour le bien-être de notre peuple, a déclaré M. Rodríguez, qui a souligné que Washington persiste à ignorer les demandes de la communauté internationale et a renforcé le blocus à des niveaux sans précédent.

"Cette politique a échoué dans l'objectif de subvertir l'ordre constitutionnel à Cuba, mais elle provoque des pénuries, des douleurs et des souffrances injustifiables aux familles cubaines, en limitant l'accès aux aliments, aux médicaments, au carburant et à d'autres produits de première nécessité", a souligné le ministre cubain des affaires étrangères.

Il a ajouté qu'elle cause des dommages réels et importants aux droits de l'homme des Cubains et des pays tiers.

À cet égard, il a commenté que la désignation unilatérale et frauduleuse de Cuba comme État parrain du terrorisme renforce l'impact dissuasif et intimidant de cette politique d'asphyxie économique, dont le caractère extraterritorial marqué affecte les liens légitimes établis par les gouvernements, les entités, les banques et les hommes d'affaires avec la nation caribéenne et ses citoyens vivant à l'étranger.

Le ministre des affaires étrangères a également dénoncé le fait que le gouvernement américain accompagne cet abus d'opérations de désinformation et de déstabilisation contre la plus grande des Antilles.

Le blocus place les États-Unis dans un profond isolement international, le discrédite et suscite le profond rejet des peuples du monde, a fait remarquer le ministre.

La présentation du projet de résolution est prévue les 2 et 3 novembre, et ce sera la 30e fois que la communauté internationale se prononcera sur la question, un vote qui a toujours été favorable à l'île.