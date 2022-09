Le Président du Zimbabwe visitera Cuba du 25 au 27 prochains

La Havane, 20 sep (ACN) Emmerson Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe, effectuera une visite officielle à Cuba du 25 au 27 septembre, le ministère des Affaires étrangères de la nation antillaise a annoncé aujourd’hui.



Le mandataire africain aura des entretiens officiels avec des autorités cubaines et réalisera d’autres activités.



Cuba et le Zimbabwe entretiennent des relations diplomatiques fraternelles et historiques depuis le 22 avril 1980, basé sur le soutien et le respect mutuels.

Emmerson Dambudzo Mnangagwa est président du Zimbabwe depuis 2017. Il a été vice-président du Zimbabwe de 2014 à 2017.