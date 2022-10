Hommage aux travailleurs du secteur de l’électricité qui ont contribué au redressement de La Havane

La Havane, 4 oct (RHC) La cérémonie d'adieux aux travailleurs du secteur de l’électricité qui ont contribué au redressement de La Havane après l'ouragan Ian a eu lieu mardi en présence du président de la République, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, du premier secrétaire du Parti dans la capitale, Luis Antonio Torres Iríbar, et de Reinaldo García Zapata, gouverneur de la ville.

Plus de 500 hommes des provinces de Ciego de Avila, Las Tunas, Granma, Guantanamo, Santiago de Cuba, Matanzas, Mayabeque, entre autres forces, ont contribué à rétablir le service à la capitale.

"Leurs efforts ont confirmé le fait que nous pouvons faire face aux situations les plus diverses, mais nous devons toujours préserver notre confiance dans la Révolution, qui depuis sa naissance est aux côtés des humbles et pour les humbles, ne laisse personne sans protection", a déclaré le Premier secrétaire du Parti dans la capitale.

De même, Torres Iríbar a déclaré que dans "cette victoire, il y a l'histoire formidable que vous avez construite avec dévouement et sacrifice. Vous avez été ceux qui, à force de travail, en silence, ont démantelé le sophisme de l'État failli que l'ennemi a tenté de semer.

À 18 heures lundi, plus de 98 % des clients de La Havane avaient de l'électricité dans leurs foyers, selon la Compagnie d'électricité de La Havane sur sa page Facebook.

La collaboration des 35 brigades de monteurs de lignes d'autres territoires sera désormais étendue à Pinar del Río, la zone la plus touchée par le phénomène météorologique.

Díaz-Canel a donné une forte accolade aux travailleurs, lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté les membres du Bureau politique Esteban Lazo Hernández, président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, Roberto Morales Ojeda, secrétaire à l'organisation et à la politique des cadres du Comité central, et le commandant de la révolution et vice-premier ministre, Ramiro Valdés Menéndez.