Le Premier ministre cubain en visite officielle au Cambodge

La Havane, 4 oct (RHC) Le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz arrive à Phnom Penh pour une visite officielle au Royaume du Cambodge, qui durera jusqu'au 6 octobre, complétant ainsi la dernière étape d'une tournée en Asie du Sud-Est qui a également inclus le Vietnam et le Laos.

Selon le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, lors de son séjour au Cambodge, le chef du gouvernement sera reçu en audience par le roi Norodom Sihamoni.

Il rendra également des visites de courtoisie aux présidents du Sénat, Say Chhum, et de l'Assemblée nationale, Heng Samrin, et rencontrera son homologue cambodgien, Hun Sen, avec lequel il assistera à la signature de documents qui permettront d'élargir la coopération bilatérale dans les domaines du sport, de l'éducation et de la culture, entre autres.

Dans le cadre de son agenda, Marrero déposera également des offrandes florales au Monument de l'Indépendance et à la Statue Royale Commémorative du défunt Roi Père Norodom Sihanouk, selon le ministère lui-même, qui a mis l’accent sur l’importance de cette visite pour le renforcement des relations amicales de longue date entre le Cambodge et Cuba.

Il y a un peu plus d'une semaine, le Premier ministre cambodgien Hun Sen s'est rendu à La Havane, devenant ainsi le premier dirigeant cambodgien à visiter l'île depuis l'adhésion de Cuba au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), il y a deux ans.

À cette occasion, Hun Sen et le président cubain Miguel Díaz-Canel ont assisté à la signature de plusieurs accords dans les secteurs de la santé, du sport et des relations internationales.

Hun Sen s'est montré particulièrement intéressé par un soutien dans des domaines tels que la médecine et la recherche sportive, et il a exprimé sa volonté d'évaluer des domaines spécifiques de collaboration dans la perspective des 32e Jeux d'Asie du Sud-Est, que le Cambodge accueillera en 2023.

Le chef du gouvernement cambodgien a également eu un entretien avec le leader de la Révolution cubaine, Raúl Castro, au cours duquel il a évoqué sa visite à Cuba en 1999, où il a reçu l'Ordre José Martí des mains du leader historique de la Révolution, Fidel Castro.

Raúl Castro, pour sa part, a évoqué le mandat du Cambodge en tant que président pro tempore de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) en 2022 et a ratifié la volonté de renforcer la coopération de Cuba avec ce bloc régional.

Le Cambodge et Cuba ont établi des relations diplomatiques le 15 avril 1960. Les deux pays, membres actifs du mouvement des non-alignés, ont développé un dialogue bilatéral au plus haut niveau et Phnom Penh continue de soutenir l'île dans sa lutte contre le blocus économique, commercial et financier des États-Unis.

Le Premier ministre cubain est arrivé ici en provenance du Laos, où il a été reçu par les plus hautes autorités du Parti révolutionnaire populaire (PPRL), de l'État et du pouvoir législatif, avec lesquelles il a ratifié l'intérêt de faire progresser la coopération bilatérale dans des domaines d'intérêt commun.

Il a également visité la société Phanphet, dédiée à la production de riz et d'autres produits, où il a planté un arbre à bois dur comme symbole de la force des relations de coopération ; la zone de développement de Saysetta, et l'école de l'amitié Laos-Cuba.