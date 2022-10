Diaz-Canel reçoit des lettres de créance de nouveaux ambassadeurs (+Photos)

La Havane, 6 oct (ACN) Le Président Miguel Díaz-Canel, Premier Secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba, a reçu les lettres de créance de six nouveaux ambassadeurs de l’Ukraine, de Suède, du Koweït, du Honduras, du Danemark et de France.



La cérémonie a eu lieu au Palais de la Révolution en présence de Bruno Rodriguez Parrilla, ministre des Affaires étrangères, selon le compte Twitter de la Présidence.



« Le Président @DiazCanelB a reçu au Palais de la Révolution les lettres de créance de 6 nouveaux ambassadeurs. Il était accompagné de @BrunoRguezP. »



Les ambassadeurs de l’Ukraine, Irina Kostyuk ; de la Suède, Hanna Lambert, du Koweït, Adel Mubarak Farhan Al-Adgham ; du Honduras, Olivia Marcela Zúniga Cáceres ; du Royaume de Danemark, Kim Hojlund Christense et de la République française Laurent Burin des Roziers ont participé à la rencontre.