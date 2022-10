Cuba se souvient des victimes du crime de la Barbade

La Havane, 6 oct (RHC) Cuba rend hommage jeudi aux 73 victimes de l'attentat terroriste de 1976 contre un avion de Cubana de Aviación en plein vol au large de la Barbade.

Le crime de la Barbade, comme on appelle la destruction par des bombes installées à l'intérieur de l'avion CU-455, est considéré comme l'un des actes de terrorisme les plus brutaux perpétrés contre la Révolution cubaine par des personnes au service de la CIA.

L'accident a coûté la vie à 57 Cubains, pour la plupart de jeunes membres de l'équipe d'escrime qui revenaient des championnats d'Amérique centrale et des Caraïbes à Caracas, ainsi qu'à cinq citoyens de la République populaire démocratique de Corée et à 11 Guyanais qui se rendaient sur l'île pour étudier la médecine.

On sait que le crime a été orchestré au Venezuela par les terroristes d'origine cubaine Luis Posada Carriles et Orlando Bosch, qui ont utilisé les Vénézuéliens Hernán Ricardo et Freddy Lugo pour poser les bombes à l'intérieur de l'avion.

Ricardo et Lugo ont été condamnés à 20 ans de prison, tandis que Bosch a été acquitté pour des raisons techniques après une brève période de détention. Posada Carriles a été emprisonné, mais a réussi à s'évader avec le soutien de gardiens de prison.

Posada Carriles et Bosch ont ensuite trouvé refuge dans la ville américaine de Miami, où ils ont continué à planifier des actions violentes et déstabilisatrices contre la nation caribéenne jusqu'à leur mort.

En 2010, Cuba a fait du 6 octobre la Journée des victimes du terrorisme d'État, en mémoire des plus de 3 478 Cubains qui ont perdu la vie dans ce type de crime. (Source/Prensa Latina)