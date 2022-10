Les compagnies aériennes étrangères augmentent leurs vols et leurs fréquences vers Cuba

La Havane, 5 oct (PL) Quelque 45 compagnies aériennes étrangères assurent désormais des vols réguliers et des vols charters vers Cuba, un chiffre en constante augmentation depuis la réouverture des vols le 15 novembre, a confirmé une autorité aéronautique.

José Ramon Hernandez, directeur des opérations de l'Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios de Ecasa S.A., a expliqué à Prensa Latina que ces compagnies aériennes menaient environ 400 opérations par semaine dans tout le pays.

Il a ajouté que le principal marché émetteur des voyageurs à destination de l'île était celui des États-Unis, suivi par le Canada, l'Amérique latine et les Caraïbes, et enfin l'Europe.

Parmi les compagnies aériennes ayant les vols les plus réguliers vers la capitale du pays, il a mentionné America Airline et Southwest Airlines des États-Unis, Air France et Iberia, et dans le reste du pays, les compagnies canadiennes, qui se sont progressivement développées et augmentent leur fréquence.

Cela avait été rendu possible par les travaux d'entretien et de réparation effectués pendant la suspension des voyages internationaux et la paralysie des activités dans les aéroports pendant près de deux ans de pandémie, temps mis à profit pour rénover les infrastructures aéroportuaires.

Le fonctionnaire a indiqué que les travaux de peinture, la maintenance technologique des équipements de climatisation et de radiographie, l'éclairage, le réajustement de la capacité permettant un plus grand nombre de vols, les tapis à bagages et les équipements spéciaux pour l'entretien des avions avaient été réalisés.

Parmi les actions les plus significatives, il a mentionné la remise en état des pistes de plusieurs aéroports et la réparation capitale du terminal aérien de Cayo Largo del Sur et de l'aéroport international José Marti dans la capitale cubaine, travaux qui sont étendus à Varadero et qui commenceront à Santiago de Cuba et à Cayo Coco, dans la province de Ciego de Avila.

Pour la prochaine saison d'hiver, on s'attend à une augmentation de 15 à 20 % des fréquences de vol et des opérations par un plus grand nombre de compagnies aériennes, par rapport à celles enregistrées avant le début de Covid-19.

Le responsable d'Ecasa a indiqué que United Airlines des États-Unis, Aeromexico et Sky High de la République dominicaine commenceraient leurs opérations, et cette dernière avec des vols réguliers vers La Havane et Santiago de Cuba alors que celles qui opèrent déjà augmenteront leurs fréquences hebdomadaires, car étant la période de plus forte demande.

Air Serbia et Air Algeria ont également contacté les aéroports cubains avec l'intention de commencer des vols vers l'île, et la compagnie canadienne Swoop, filiale de WestJet, étendra son programme d'hiver vers Cuba avec de nouvelles routes, fréquences et services.