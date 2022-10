La Havane aura son propre système de vélos publics cette année

La Havane, 13 oct (RHC) Avant la fin de l'année, La Havane disposera d'un système pilote de vélos publics, en commençant par l'université technologique de La Havane.

Le programme comprendra six stations de vélos et a été conçu pour encourager l'utilisation de ce moyen de transport à faible émission de carbone, notamment pour le travail et les études, a déclaré Reinier Campos, responsable du développement de la Direction générale des transports de la province de La Havane (DGTPH).

Il a souligné qu'ils sont en train de réaliser les derniers travaux de construction du génie civil de la station centrale de l'université technologique José Antonio Echeverría (connue sous le nom de Cujae) en vue de commencer la mise en œuvre du projet avec 300 vélos.

Depuis 2021, on prépare la gestion du programme pilote, qui aura pour opérateur Inteliforja, après avoir remporté un appel d'offres dans lequel ont été présentées des entreprises publiques cubaines et des formes de gestion non étatiques liées à ce moyen de transport.

En ce qui concerne les caractéristiques des bicyclettes, Reinier Campos a souligné qu'elles ont été assemblées dans l'entreprise Narciso López, qu'elles sont mécaniques, avec un dessin spécial et un traitement d'entretien planifié.

Selon le spécialiste, deux stations cyclistes se trouveront dans la zone de Reloj Club et quatre autres seront situées dans le couloir Fontanar- Abel Santamaría-Wajay, dans la municipalité de Boyeros.

Avec la Cujae, nous sommes en train de concevoir d'autres services complémentaires pour la communauté universitaire, tels que des parkings pour vélos et motos, des ateliers de mécanique et des locations de vélos spécifiques, a-t-il ajouté.

L'idée, dit-il, est que ces moyens de transport restent le moins longtemps possible à la gare centrale, et de résoudre des problèmes de transport spécifiques en les louant aux professeurs et aux étudiants pour qu'ils puissent rentrer chez eux le soir.

Le système de vélos publics est l'un des aspects de Neomovilidad, un projet global financé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) qui vise à changer le paradigme de la mobilité urbaine durable dans la capitale de la plus grande des Antilles.